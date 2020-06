"Apesar de as celebrações alusivas ao 25 de junho acontecerem numa altura em que as duas nações estão focadas em ultrapassar os desafios implantados pela pandemia do coronavírus, saiba que o povo dos Estados Unidos tem orgulho do povo de Moçambique ao honrar a história e a herança da sua grande nação", referiu Trump, numa mensagem enviada a Filipe Nyusi.

Segundo um comunicado da Presidência moçambicana, distribuído hoje à comunicação social, na mensagem Trump manifestou ainda o seu interesse em reforçar a cooperação entre Moçambique e os EUA, destacando a importância do fortalecimento da paz e da democracia no país africano.

"Os Estados Unidos reafirmam o compromisso de trabalharmos juntos com vista ao alcance de um Moçambique mais saudável, pacífico, democrático e economicamente próspero para todos os seus cidadãos", frisou o documento.

Além de Trump, segundo a nota da Presidência de Moçambique, Filipe Nyusi também recebeu felicitações do Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo.

"Tomo ainda esta oportunidade para reiterar os votos de bem-estar pessoal e de sucesso ao povo irmão de Moçambique e reafirmo os meus sentimentos da mais alta consideração e estima pessoal", declarou Francisco Guterres Lu-Olo, citado no comunicado da Presidência moçambicana.

Com cerimónias em pelo menos todas as capitais provinciais do país, Moçambique celebra na quinta-feira 45 anos após a proclamação da independência em 1975 pelo então Presidente Samora Machel, após uma luta de libertação contra o regime colonial português que começou em 1964.

As comemorações de 45.º aniversário da independência estão subordinadas ao lema: "Unidos, Construímos Moçambique de Paz e Desenvolvimento" e caberá ao chefe de Estado moçambicano dirigir as cerimónias centrais na quinta-feira na Praça dos Heróis Moçambicanos, em Maputo.

EYAC // LFS

