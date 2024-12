"Uma lista plural, personalidades e instituições, origens e pensamentos estão contempladas", resumiu assim o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, citado pela imprensa local.

Donald Trump é o único estrangeiro entre as 34 personalidades escolhidas este ano para serem agraciadas com esta condecoração, que é atribuída anualmente desde de 1983.

A lista incluiu ainda nomes como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso.

O antigo Presidente dos Estados Unidos, que regressará em janeiro à Casa Branca, receberá a medalha "no momento oportuno", disse o locutor oficial da cerimónia.

O nome de Donald Trump foi proposto pelo deputado Sóstenes Cavalcante, do Partido Liberal (PL), do ex-Presidente Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro que tem o passaporte retido pela justiça brasileira, devido aos vários casos judiciais, entre os quais a acusação de orquestrar uma tentativa de golpe de Estado contra o atual chefe de Estado, Lula da Silva, pediu à justiça brasileira para que permita a sua ida à tomada de posse de Donald Trump, agendada para 20 de janeiro de 2025.

A Câmara dos Deputados é a câmara baixa do Congresso Nacional do Brasil e, com o Senado Federal, faz parte do Poder Legislativo do país. É constituída por 513 deputados, tendo o PL a maior bancada.

