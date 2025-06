Em conferência de imprensa, no final da cimeira da NATO, em Haia, Donald Trump afirmou que na próxima semana vai encontrar-se com responsáveis iranianos para discutir o conflito com Israel e a instabilidade no Médio Oriente, sem se comprometer com um dia.

O chefe de Estado norte-americano rejeitou que o encontro tenha em vista a assinatura de um acordo que mantenha o cessar-fogo com Telavive: "Podemos ou não assinar um acordo, não sei".

"A minha interpretação é que eles já lutaram o que tinham de lutar, a guerra acabou", comentou.

Ao longo da conferência de imprensa de mais de uma hora, Trump rejeitou todas as alegações de que o Irão poderia ter movido o urânio enriquecido para outra localização antes dos bombardeamentos norte-americanos, no último fim de semana.

E considerou que o cessar-fogo, anunciado na rede social do próprio Presidente dos EUA, vai continuar a ser cumprido.

