"Trinta alunos do Colégio do Governo Federal, Birnin Yauri, e um professor chegaram a Birnin Kebbi (capital do estado) (...) após a sua libertação", disse Yahaya Sarki, porta-voz do governador do estado de Kebbi.

As vítimas vão ser sujeitas a exames médicos e vão dispor de apoio antes de voltarem para junto das suas famílias, acrescentou a mesma fonte, sem precisar se foi pago algum resgate pela sua libertação e se ainda existem mais vítimas em cativeiro.

Mais de 1.400 crianças foram sequestradas na Nigéria em 2021, de acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), durante ataques a escolas e colégios por homens armados conhecidos localmente como "bandidos".

Os estudantes geralmente são liberados logo após o pagamento dos resgates, mas 200 ainda estavam desaparecidos em setembro, informou a ONU.

Em junho, homens armados atacaram o Colégio da cidade de Yauri, sequestrando 102 alunos e oito funcionários, de acordo com a escola, tendo depois o sequestro sido confirmado pela polícia, sem, contudo, quantificar o número de sequestrados.

Seguranças resgataram oito dos alunos sequestrados e um professor, enquanto os corpos de três alunos foram encontrados no mato.

Em outubro, os sequestradores libertaram 27 alunos e três funcionários, enquanto um número não especificado foi liberado depois de os seus pais terem negociado com os sequestradores.

