"O assunto será ouvido às 10:00 da manhã (hora local) na sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021", refere a ordem do tribunal a que a Lusa teve acesso.

O Ministério da Justiça e Serviços Correcionais da África do Sul "assumiu o compromisso de que o primeiro réu [Manuel Chang] não será extraditado para a república de Moçambique até que seja proferida sentença na Parte A", lê-se no documento do tribunal sul-africano.

Em causa está a decisão anunciada na segunda-feira à Lusa pelo porta-voz do ministério da Justiça sul-africano, Chrispin Phiri, dando conta de que a África do Sul decidiu extraditar para Moçambique o ex-ministro das Finanças Manuel Chang, detido na África do Sul em 2018, a pedido dos Estados Unidos da América (EUA) por fraude e corrupção no caso das dívidas ocultas.

