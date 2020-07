Tribunal moçambicano enquadra "críticas severas" a ex-PR dentro da liberdade de expressão

O Tribunal de Recurso da Cidade de Maputo pronunciou-se sobre um artigo de opinião de 2013 contra o ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza e concluiu que as "críticas severas" fazem parte do exercício da liberdade de expressão, lê-se no acórdão.