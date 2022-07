Segundo uma nota divulgada hoje pelo Comando Regional do Fogo da Polícia Nacional, o caso remonta ao início do ano, na cidade de São Filipe, e a decisão do tribunal foi anunciada na quarta-feira, condenando os quatro elementos acusados, que estão em prisão preventiva, a penas "que variam entre quatro meses e meio e sete meses e meio de prisão efetiva".

O caso, explica a Polícia Nacional, resultou da "ocorrência de briga e desordem" em que foi acionada para o local uma patrulha daquela força policial, que foi "recebida à pedrada e com injúrias".

De acordo com informação anterior da Procuradoria-Geral da República (PGR), chegaram a ser detidos neste processo cinco jovens, com idades compreendidas entre os 21 e os 30 anos, suspeitos de apedrejarem agentes da Polícia Nacional durante uma diligência policial, em 21 de janeiro, no bairro de Beltches, município de São Filipe. Destes, quatro ficaram em prisão preventiva.

À chegada ao bairro, os agentes fizeram disparos para o ar, face à forma como populares reagiram à presença policial, foi relatado na ocasião.

Em causa, explicou a PGR, estavam "factos suscetíveis de, por ora, integrarem a prática dos crimes de motim, atentado ou resistência contra autoridade, ofensas à integridade física, dano qualificado e injúria agravada".

PVJ // JH

Lusa/Fim