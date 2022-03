"De acordo com a informação disponível até ao momento os sismos foram sentidos com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) nas freguesias de Manadas, Urzelina e Norte Grande (concelho de Velas) e nas freguesias de Ribeira Seca e Calheta (concelho de Calheta)", na ilha de São Jorge, lê-se num comunicado disponível na página da internet do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica (CIVISA).

Segundo o CIVISA, que já tinha emitido um comunicado esta tarde, os sismos sentidos ocorreram às 17:19, 17:20 e 17:21 locais (mais uma hora em Lisboa).

O primeiro "teve magnitude 2,9 (Richter) e epicentro a cerca de 2 quilómetros a oeste/sudoeste do Norte Grande".

O segundo sismo, com a mesma magnitude, ocorreu a 2 quilómetros sudoeste do Norte Grande e o terceiro, com magnitude de 2,8, foi registado na mesma localização.

De acordo com a página da internet do CIVISA, entre as 17:19 e as 18:41 locais ocorreram 10 sismos em São Jorge, com intensidades entre 2,4 e 3,3 na escala de Richter.

"O CIVISA continua a acompanhar o evoluir da situação, emitindo novos comunicados caso necessário", lê-se na publicação da Proteção Civil.

