Num dia em que se registaram 78 ignições, ao início da noite eram mais preocupantes os incêndios em Mesão Frio, Vila Real, em Paredes, Porto, e em Rio Maior (Arroquelas), distrito de Santarém.

Num balanço na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras (distrito de Lisboa), o comandante nacional, André Fernandes, explicou que foram dominados outros incêndios, citando os casos de Monção, Viana do Castelo, Samardã, Vila Real, e Ourém, Santarém.

Fogos em resolução são agora 20, em 11 distritos, nos quais estão envolvidos ainda muitos meios, num total de 1.310 operacionais, com 417 meios terrestres, disse o responsável.

Segundo André Fernandes no distrito de Vila Real, e aproveitando as melhores condições durante a noite, a prioridade é estabilizar situações para evitar reativações, e lutar contra a frente de Mesão Frio, que "lavra numa zona de difícil acesso", com uma frente ativa em direção a uma zona de eólicas.

O objetivo durante a noite, disse, é parar a progressão do incêndio para garantir a estabilização dos flancos. "Conta-se que também nesta noite e madrugada, com a melhoria das condições meteorológicas" se consiga dar o incêndio como dominado, afirmou.

Em Arroquelas, o combate está a "evoluir favoravelmente" e 70% do perímetro do incêndio está dominado, explicou André Fernandes, acrescentando: "Contamos também que este incêndio, durante a noite, seja dado como dominado".

