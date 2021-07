Os incidentes ocorreram numa mina de ouro e uma de turmalina preta, ambas no distrito de Moma, em Nampula. As minas desabaram e mataram três pessoas, disse Obete Matine, inspetor geral do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, em declarações à Televisão de Moçambique.

"Tomámos conhecimento ontem dos acidentes. Eles estavam a trabalhar na mina de ouro a profundidades aproximadas de 10 metros, em galerias subterrâneas. Houve chuviscos, a terra tornou-se movediça e a mina desabou", disse Obete Matine.

De acordo com a fonte, duas pessoas morreram na mina de ouro e uma na de turmalina preta.

Segundo o inspetor geral, as autoridades locais estão a trabalhar em conjunto com a polícia de proteção de recursos naturais e o Serviço Nacional de Investigação Criminal para verificação da titularidade das áreas mineiras.

"Estamos a verificar a titularidade dessas áreas e vão ser penalizados os detentores dos títulos. Em princípio deviam estar por lá e garantir segurança nas suas operações", concluiu o responsável.

