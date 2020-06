O incidente ocorreu cerca das 17:00 e terá "envolvido várias pessoas" acrescentou a fonte da PSP, informando que no momento em que chegaram ao local "já não havia nada".

"Sabemos que foram transportados ao hospital, mas desconhecemos o grau dos ferimentos nas três pessoas", disse ainda a fonte.

O incidente ocorre no dia em que na cidade do Porto se festeja o São João, ainda que sem aglomerados e com apelos da Direção-Geral da Saúde e do Governo para que as pessoas fiquem em casa.

Contudo, os restaurantes estão autorizados a funcionar normalmente até às 23:00, dando dessa forma a quem quiser a possibilidade de comer as sardinhas assadas que fazem parte da tradição.

