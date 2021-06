Ancara bombardeia regularmente o norte do Iraque para desalojar os combatentes do Partido dos Trabalhadores Curdos (PKK), um grupo rebelde turco que considera "terrorista".

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou recentemente "limpar" o campo de refugiados Makhmour, segundo Rachad Galali.

De acordo com a agência France-Presse (AFP), este bombardeamento ocorreu poucas horas depois de uma emboscada do PKK que provocou cinco mortos nas fileiras dos peshmerga, combatentes do Curdistão iraquiano, o grande aliado de Ancara.

Rachad Galali disse à AFP que o bombardeamento aéreo tinha como alvo "um jardim de infância perto de uma escola" no campo de Makhmour, que abriga refugiados curdos da Turquia.

"Três civis foram mortos e dois feridos", disse, referindo que nenhuma criança foi morta.

No início desta semana, Erdogan comparou o campo de Makhmour, cidade iraquiana perto do Curdistão, às montanhas Qandil, na fronteira oriental do Iraque, "uma grande base de retaguarda do PKK, a partir da qual os seus homens treinam e lançam ataques contra a Turquia".

"Para nós, a questão de Makhmour é tão importante quanto Qandil. Porquê? Porque Makhmour quase se tornou a incubadora de Qandil (...) Se não intervirmos, essa incubadora continuará a produzir [terroristas]", afirmou, acrescentando: "Se as Nações Unidas não limparem este lugar, nós cuidaremos disso como membro das Nações Unidas".

A violência ocorre no momento em que Ancara trava uma nova campanha militar, aérea e às vezes terrestre, contra o PKK desde 23 de abril.

O Iraque denuncia regularmente violações do seu território e da sua soberania, mas a Turquia instalou, de facto, cerca de dez bases militares por 25 anos no Curdistão iraquiano.

A Turquia também bombardeia regularmente as bases da retaguarda do PKK nas montanhas do norte do Iraque, numa guerrilha sangrenta em solo turco que desde 1984 provocou mais de 40.000 mortos.

