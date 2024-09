De acordo com a presidente da Câmara, Ana Rita Dias, três casas foram consumidas pelas chamas e "pelo menos cinco idosos foram retirados de casa, para lugares mais seguros", medida que irá ser extensiva a outros habitantes.

Os cinco idosos foram instalados num lar da região e a autarca afirmou à agência Lusa que está a ser preparada uma escola primária para acolher mais pessoas.

No concelho do distrito de Vila Real lavravam, às 22:00, três fogos em Bornes de Aguiar, Telões e Quintã de Jales.

O incêndio de Telões é um dos que se mantém como um dos mais preocupantes dada a proximidade das chamas a alguns habitações e a uma urbanização.

O alerta para este incêndio foi dado às 07:36 e, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional e Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 21:56 estavam mobilizados para o combate nas três frentes ativas 63 bombeiros apoiados por 13 viaturas.

O Governo vai prolongar a declaração de situação de alerta até ao final do dia de quinta-feira, face às previsões meteorológicas, adiantou hoje o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê até quarta-feira um agravamento significativo do perigo de incêndio rural no continente, devido a condições meteorológicas adversas, como vento forte e temperaturas elevadas.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão hoje em perigo máximo de incêndio mais de 100 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, Porto, Bragança, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

PLI/DA // JAP

Lusa/Fim