Em comunicado de imprensa, a Minusca acrescenta que o incidente ocorreu quando uma patrulha do batalhão de Bangladesh realizava uma missão de proteção à população civil, na sequência do acionamento por um dos veículos da coluna do engenho explosivo.

"A explosão causou vários feridos que foram transportados para Bouar para tratamento no hospital da MINUSCA. Infelizmente, três capacetes azuis sucumbiram aos ferimentos", salienta-se na nota.

A representante especial do secretário-geral da ONU e chefe da Minusca, Valentine Rugwabiza, condena com veemência o uso de engenhos explosivos por grupos armados.

"Reiterando a sua determinação em cumprir o mandato de proteção de civis em apoio ao governo da República Centro-Africana, a Minusca continua a apoiar as autoridades centro-africanas na luta contra as ameaças representadas pela presença de engenhos explosivos, através da desminagem e limpeza de áreas potencialmente minadas", destaca-se no comunicado.

A Minusca abriu uma investigação para esclarecer o ocorrido e as circunstâncias da explosão.

Portugal integra a missão da ONU na RCA (Minusca): atualmente, de acordo com dados disponibilizados pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) na sua página oficial, estão empenhados na RCA 193 militares portugueses e 45 meios.

Também na RCA, mas no âmbito da missão de treino da União Europeia (EUTM-RCA), estão atualmente empenhados 21 militares.

