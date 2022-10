As previsões para o estado do mar, hoje, na costa ocidental a norte do Cabo Raso, apontam para ondas de noroeste com 1,5 a 2 metros, passando temporariamente a ondas de oeste-sudoeste durante a manhã, e aumentando gradualmente para 2 a 2,5 metros, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para a costa ocidental a sul do Cabo Raso o IPMA prevê ondas de oeste-noroeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa sul estão previstas ondas do quadrante sul inferiores a um metro.

Dez distritos do Norte e do Centro de Portugal Continental estão hoje sob aviso amarelo por causa da chuva, segundo o IPMA, que prevê que a depressão Cláudio não afete diretamente Portugal.

Contudo, uma depressão frontal fria a ela associada irá influenciar o estado do tempo no dia de hoje, com períodos de chuva, por vezes forte, nas regiões do Norte e Centro até ao final da manhã.

Está igualmente previsto um aumento temporário da intensidade do vento no litoral Norte e Centro e nas terras altas, com rajadas até 70 km/h e até 80 km/h, respetivamente.

