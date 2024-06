Populares ouvidos pela Rádio Nacional de Angola (RNA) nas referidas províncias, relataram momentos de pânico devido ao sismo que afetou vários edifícios, alguns dos quais foram evacuados pelos bombeiros.

O abalo sísmico, com epicentro na cidade do Cuito, província do Bié, foi igualmente sentido nas províncias de Benguela, nos municípios de Caconda, Caluquembe e Lubango, província da Huíla, e na província do Huambo.

À RNA, autoridades e cidadãos locais manifestaram-se preocupados com a ocorrência, que, segundo descreveram, não causou dados humanos nem materiais.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (Inamet) angolano confirma, em nota hoje divulgada, a ocorrência do sismo de magnitude 5,4 na escala de Richter (cujo máximo é 9) às 08:42 (mesma hora em Lisboa) na província do Bié.

Técnicos do Inamet prometeram à Lusa avançar mais detalhes sobre a ocorrência, mas até ao momento não se pronunciaram.

