De acordo com os dados da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira, Frontex, as rotas dos Balcãs Ocidentais e do Mediterrâneo Central (para Itália) foram as que maiores quebras registaram, respetivamente 79%, para quase 17 mil, e 64%, para as 47.710 travessias irregulares da fronteira externa.

Na rota de África Ocidental, por outro lado, a deteção de entradas irregulares aumentaram 100%, entre janeiro e setembro, atingindo as 30.616 e na da fronteira oriental -- usada pela Bielorrússia como ameaça híbrida, subiram 192%, para 13.195.

No Mediterrâneo Oriental, as travessias irregulares para a UE subiram 15%, atingindo as 45.610, e no Mediterrâneo Ocidental recuaram 1%, totalizando as 11.483.

