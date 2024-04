"Eu tive o privilégio de ter uma segunda vida. Acho que pouca gente tem o privilégio de poder dizer isso, mas eu digo", afirmou orgulhoso à agência Lusa no dia em que a Unidade Local de Saúde São José -- Hospital Santa Marta assinala numa cerimónia, em Lisboa, os 400 transplantes pulmonares em Portugal.

Aos 37 anos, Paulo Fradão foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crónica e bronquiectasia (uma dilatação anormal e irreversível dos brônquios) que o levaram em 1998 a uma consulta no Hospital Egas Moniz, onde a médica lhe disse que o seu problema só se resolveria com um transplante dos dois pulmões.

Na altura, a maior parte dos transplantes eram feitos na Galiza, em Espanha. Paulo foi fazendo fisioterapia, esteve algumas vezes internado, até que, em 2005, a doença agravou-se de "uma forma brutal" e passou a usar oxigénio 24 horas por dia.

"De consulta em consulta, de infeção em infeção", foi conseguindo manter-se e ao fim de 12 anos a usar oxigénio a pneumologista que o acompanhava disse-lhe que era "a altura ideal" para o propor para transplante.

"Disse-me que já se faziam em Portugal com algum sucesso no Hospital de Santa Marta", a única instituição que realiza transplante pulmonar em Portugal.

Esteve três anos em lista de espera, sendo que no segundo ano, mais precisamente no dia 30 de agosto de 2016, recebeu uma chamada da mulher a dizer: "Ligaram do Santa Marta e acho que têm os pulmões para ti".

"Fiquei muito nervoso porque tinha muita ansiedade, muito medo de ser transplantado", o que acabou por não acontecer naquele dia porque tinha estado "numa patuscada" e exagerou "um bocadinho mais na cerveja".

O transplante dos dois pulmões acabou por acontecer no ano seguinte, no dia 31 de maio, com Paulo já mentalizado que teria de "enfrentar o transplante".

Paulo Fradão disse que está reformado, mas tem "uma vida superativa: Brinco, faço natação, faço caminhadas diariamente, menos ao domingo, desde o dia em que tive alta do hospital".

O coordenador da Unidade de Cirurgia Torácica do Hospital de Santa Marta, Paulo Calvinho, disse à Lusa que os 400 transplantes pulmonares realizados em Portugal representam "a maturidade de um programa e a maturidade de uma prática".

"Não estamos a comemorar os 400 [transplantes], estamos a comemorar na realidade toda uma história", disse o cirurgião torácico que, juntamente com a pneumologista Luísa Semedo, dirige a Unidade de Transplantação Pulmonar.

Paulo Calvinho recordou que o primeiro transplante cardiopulmonar foi realizado em Portugal, em 1991, pelo médico Rui Bento. Houve depois um interregno e, em 2001, o médico Henrique Vaz velho fez o primeiro transplante pulmonar.

Em 2007, o cirurgião cardiotorácico José Fragata e o especialista Fernando Martelo reorganizaram o programa de transplante pulmonar no sentido de dar-lhe "a consistência e a profissionalização que é necessário num programa desta exigência".

Segundo Paulo Calvinho, foi a partir desta data que "o programa tem vindo a crescer de forma sistemática e consistente", estando o centro a fazer neste momento cerca de 40 transplantes por ano, atingindo o máximo em 2023, com 44 transplantes.

Entre os 400 doentes transplantados, em que o mais novo tinha 13 anos e o mais velho 70 anos, estão três casos de pacientes que não tinham histórico de doença pulmonar, mas que a covid-19 lhes estragou os pulmões e tiveram que fazer transplante, disse o especialista.

