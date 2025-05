"Que ninguém disperse o voto. Está ao nosso alcance derrotarmos a AD, mas para nós derrotarmos a AD, temos de ter todos a consciência que em vários sítios eleitorais do país há votos que não podem ser perdidos", afirmou o líder do PS, que fez um comício ao final da tarde em Évora, a uma curta distância de uma iniciativa de campanha similar da AD, com a presença do primeiro-ministro, Luis Montenegro.

Pedro Nuno Santos alertou que "há votos que não podem ser dispersos". "E um desses distritos é Évora. Para nós derrotarmos a AD, nós precisamos de concentrar os votos no PS para ganharmos as eleições no dia 18 de maio", advertiu.

Nas últimas legislativas, o PS elegeu um deputado no distrito de Évora, a AD também um e, o Chega, conquistou o terceiro mandato atribuído ao círculo eleitoral alentejano.

