Tráfego no aeroporto alemão de Weeze esteve interrompido devido a entrada de carro

O tráfego aéreo foi interrompido sábado à noite no aeroporto de Weeze, no oeste da Alemanha, depois de um veículo ter passado a vala de proteção e parado junto à pista, aparentemente devido a um problema de saúde do condutor.