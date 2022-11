O álbum é feito de "memórias e raízes", através de canções que influenciaram "artistas como Tom Waits, Johnny Cash ou Nick Cave", entre outros, devolvidas "à vida através dos olhos" daqueles dois músicos a residir em Coimbra, anunciou hoje o duo, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A vocalista escocesa Tracy Vandal "escolheu intencionalmente temas que são originalmente interpretados por homens de forma a encontrar uma outra perspetiva, mas nunca sem deixar que o tema se desenquadre do espectro das canções mais negras do folk americano", referiu.

De acordo com a nota, este disco apresenta "histórias de perda, injustiça, redenção e que lidam também, inevitavelmente, com a perda do amor".

O álbum, que é lançado hoje, é apresentado no sábado no Salão Brazil, em Coimbra, com o duo acompanhado ao vivo por Pedro Antunes (baixo), Sérgio Costa (teclas) e Luís Formiga (bateria).

Tracy Vandal é conhecida por ser a voz dos Tiguana Bibles, tendo começado a sua carreira musical no Reino Unido, com o projeto The Blisters (que incluía o vocalista dos Franz Ferdinand, Alex Kapranos).

Depois de vários projetos no Reino Unido, mudou-se para Portugal em 2007, estreando-se a solo com o álbum "The End of Everything", editado pela Lux Records, em 2014.

João Rui é um multi-instrumentista e vocalista da banda de Coimbra a Jigsaw, tendo participado em diversos projetos como Bell Chase Hotel, Twist Connection, Rita Redshoes e The Parkinsons.

Nos últimos dois anos, editou diversos 'singles' sob o nome John Mercy, através da Lux Records.

