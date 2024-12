De acordo com o documento, com dados do período de 2019 a 2023, a que a Lusa teve hoje acesso, Moçambique fechou o ano passado com 15 hospitais centrais e provinciais, 55 hospitais distritais, rurais e gerais, 1.659 centros de saúde e 112 postos de saúde.

Em 2019, o total de unidades de saúde em funcionamento, segundo o INE, era de 1.674, traduzindo-se num balanço de 167 infraestruturas em funcionamento, sobretudo centros de saúde.

No mesmo período de cinco anos contabilizado pelo INE o número de camas do Serviço Nacional de Saúde (SNS) também cresceu, passando de 21.651 em 2019 para 24.464 em 2023, sendo mais de 9.300 de maternidade.

Em 2023, o número de internamentos no SNS ascendeu a 4.913.688, contra 4.057.796 em 2019, enquanto os partos realizados subiram de 1.118.480 para 1.364.947 e a vacinação chegou a 29.290.840 pessoas, um aumento de quase dois milhões no mesmo período.

PVJ // VM

Lusa/Fim