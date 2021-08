"Todo o dispositivo da Proteção Civil está em alerta, incluindo elementos da Guarda Nacional Republicana [GNR] e Polícia Florestal" devido às elevadas temperaturas registadas na região, afirmou o presidente do SRPC da Madeira.

José Dias falava num encontro para fazer o ponto da situação dos incêndios na região, que contou com a presença do presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque.

O responsável adiantou que estão "250 operacionais no terreno em permanência", contando também com o apoio do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, que "está na sua potência máxima", e dos elementos das torres de vigilância.

"Todo o dispositivo está em patrulhamento em todos os concelhos da região", vincou.

O presidente da SRPC da Madeira salientou que as regiões montanhosas da ilha estão em alerta vermelho para risco de incêndio até quarta-feira, estando também previsto "um aumento da intensidade do vento na zona do Funchal".

José Dias destacou ainda que, no domingo, a temperatura mais alta registada na Madeira foi de 34,7 graus centígrados, na freguesia dos Prazeres, no concelho da Calheta, na zona oeste da ilha, sendo expectável que "hoje atinja valores semelhantes que podem mesmo ser superados".

Este serviço está também a emitir alertas via SMS sobre o risco de incêndios florestais e apelando a comportamentos responsáveis.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP) salientou que o objetivo das medidas é "minimizar os riscos" e "prevenir a ocorrência de fogos florestais".

"Os próximos dias são dias favoráveis à ocorrência de fogos e, nesse sentido, esta visita insere-se na tentativa de transmitir para a opinião pública um conjunto de procedimentos que a população deve adotar para minimizar os riscos", disse.

Miguel Albuquerque explicou que o condicionamento dos percursos pedestres, muito procurados por visitantes e residentes para passeios nas serras, se justifica para que "ninguém fique preso" em caso de surgir um fogo.

Sem quantificar, o governante recordou que a Madeira tem "investido muito milhões" para minimizar o problema, agravado pelas alterações climáticas, que ao longo dos anos afetou as serras da ilha, resultando em perda de vidas e elevados prejuízos materiais.

"Os investimentos nestes mecanismos são uma constante. Estamos também a investir nos 'drones' no sentido de garantir uma melhor vigilância, mas apesar de tudo os meios humanos continuam a ser essenciais", realçou.

Miguel Albuquerque referiu ainda que muitos casos de incêndios tiveram origem criminosa e "existe um conjunto de pessoas doentes que põem em risco" a situação na região.

O SRPC registou, cerca das 12:00 horas, um foco de incêndio na Água de Pena, no concelho de Machico, na parte leste da Madeira, numa zona inacessível, tendo feito deslocar o helicóptero de combate a fogo florestais para o local.

Entretanto, a secretaria regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas da Madeira informou que a Polícia Florestal já "identificou o autor de um incêndio que deflagra neste momento no concelho de Machico, no sítio da Rocha Alta".

"O indivíduo estava a operar com uma rebarbadora e provocou um incêndio em local de difícil acesso", é referido na nota, adiantando que "a Policia Judiciaria já foi acionada para o local".

