Em entrevista à agência Lusa, Pérez-Reverte assegurou que o seu olhar é "cético e crítico", em relação ao mundo em que vivemos. "Não posso ser ingénuo e acreditar em certos discursos políticos, pois conheço-os" afirmou o antigo jornalista, ex-correspondente de guerra, que acompanhou grandes conflitos mundiais desde os anos de 1970 a meados da década de 1990.

Afirmando-se "um homem sem ideologia", porque já viveu muito e "tem uma grande biblioteca", sente-se uns dias de Direita outros de Esquerda, "conforme as circunstâncias".

A escolha da Revolução Mexicana prefigurou-se para o autor de "O Clube Dumas", como algo inevitável, no seu mais recente romance.

"A Revolução Mexicana era, para mim, interessantíssima, pois foi uma causa boa que foi perdida, uma revolução traída, como todas as revoluções, inclusive a portuguesa, e era um cenário muito adequado para o que queria contar", disse à Lusa o escritor espanhol, de 73 anos.

Sobre o crescimento da Extrema-Direita na Europa aponta o dedo à União Europeia "que se preocupa em legislar sobre as tampas do leite para não se perderem, e as emissões de monóxido de carbono dos carros, e não para os cidadãos".

"O continente europeu tem 3.000 anos de cultura que estão a ser destruídos pelos próprios europeus", argumentou.

O escritor espanhol considera que, no Ocidente, "fomos educados num mundo de regras, normas, leis e respeito pelos Direitos Humanos, mas o mundo não é assim, África não é assim, a guerra as tragédias [naturais] fazem estalar o verniz cultural e a educação, surgindo o ser humano elementar que quer sobreviver, comer, reproduzir-se, e que mata".

Arturo Pérez-Reverte criticou a forma como os jovens estão a ser preparados "para um mundo perfeito, quando o mundo é cada vez mais um lugar perigoso e hostil".

"Acreditamos que as orcas são boas, que os malvados se podem regenerar com boas palavras e boas intenções, com bons sentimentos, mas o mundo não é assim", afirmou.

"Estamos a educar os jovens para um mundo que não é real, e deixá-los indefesos nas mãos do mal", insistiu.

O autor defendeu os seus argumentos com base na experiência, nomeadamente como repórter de guerra durante 21 anos, que foram "essenciais" para os seus romances. Uma experiência que lhe deu "serenidade", referindo que "a guerra é uma escola de lucidez sobre o ser humano".

"Quando falo de violência e tortura, não aprendi no cinema ou nos bares. Eu vi e vivi, tenho recordações pessoais, que uso depois nos meus romances".

Neste novo livro, Pérez-Reverte queria contar o crescimento de um jovem através da violência. Para tal serviu, entre outros materiais de pesquisa, um espólio epistolar da sua família: um jovem engenheiro de minas que viveu esse período revolucionário no México e que se correspondeu com o seu avô.

Estava assim encontrado o protagonista do romance, Martín Garrett Ortiz, de 24 anos, espanhol, engenheiro de minas, a residir em Ciudad Juárez, que se vê evolvido e fascinado pelos movimentos em curso, no tempo dos líderes revolucionários Emiliano Zapata e Francisco 'Pancho' Villa que lutavam contra as tropas federais do Presidente Porfirio Díaz.

Para o autor, "o mais fascinante" na literatura é a parte de preparação da escrita.

A narrativa inclui vários termos típicos do México, acentuando assim o contexto local. A este propósito, Pérez-Reverte realçou "a excelente tradução" para português de Cristina Rodriguez e Artur Guerra, que já tinham traduzido outras obras do autor, distinguido, em 2017, com o Prémio literário Jacques Audiberti.

"Odeio escrever, o ato mecânico de escrever é muito desagradável, é rotina, é como ir para o escritório. Mas a primeira parte, documentar-me, viajar, ler, conhecer, falar com as pessoas, imaginar, é muito bonita. O romance concretiza-se porque a primeira parte me seduz e faz-me muito feliz. Eu sou um escritor feliz por isso", declarou.

Ao escrever sobre a Revolução Mexicana o autor foi recuperar a memória de um acontecimento "que quase ninguém se lembra hoje, apesar de ter sido muito importante e interessante".

"A Revolução Mexicana foi uma grande esperança. O México era um país muito pobre, muito miserável, nas mãos das oligarquias poderosas, e a revolução foi uma luz de esperança. Pensou-se até que o México ia mudar, mas não mudou. Cometeram-se os erros de sempre e hoje vai-se ao México, e pergunta-se, 'aqui houve uma revolução? Não parece'. Criou-se o Partido Revolucionário Institucional", que continua a preponderar na política mexicana e que esteve mais de 50 anos no poder.

Para o escritor, o que se passou no México, passou-se noutros territórios latino-americanos. Citou Nicarágua, Cuba, Venezuela. "Quando chegam ao poder, todos se convertem em classe dirigente".

A Revolução Mexicana foi "um fracasso absoluto, como outras revoluções", afirmou Pérez-Reverte, sem esquecer porém fatores externos, nomeadamente a influência do vizinho norte-americano.

"Os Estados Unidos nunca permitiram que o México fosse um país poderoso e estável, sempre procuram destabilizá-lo, sempre intervieram. Há uma velha frase que afirma: 'Pobre México tão longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos', e isso é verdade. A tragédia do México é estar demasiado próximo dos Estados Unidos [com o qual faz fronteira a norte]".

Referindo-se ao seu livro "Revolução", que define como um romance histórico, Pérez-Reverte afirmou: "Os livros de História são essenciais, sou um grande leitor de livros sobre História. A minha filha é historiadora, mas é verdade que a literatura permite coisas que a História não permite. O romancista pode chegar onde o historiador não consegue. Se o romancista está preparado, é conhecedor [do contexto histórico] pode, em alguns aspetos, ir mais longe que o historiador, não substitui-lo, nem melhorá-lo, mas fazer com que o leitor, depois de ler o romance, queira conhecer a História real", disse.

"O romancista pode ir mais além, nomeadamente na construção psicológica das personagens", acrescentou, enfatizando: "A literatura [de ambiente histórico] e a História são complementares".

"A Tábua de Flandres", "A Ponte dos Assassinos", "Um Dia de Cólera", "Limpeza de Sangue", "O Pintor de Batalhas", "A Pele do Tambor", "Linha da Frente", "Uma História de Espanha", assim como o seu romance de estreia, "O Hussardo", de 1986, contam-se entre os quase 30 títulos da sua obra literária, publicados em Portugal.

