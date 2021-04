A compilação de dados fornecidos pelo Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) feita pela Lusa mostra que se registaram em Timor-Leste um total de 661 casos de pessoas infetadas com o SARS-CoV-2, entre 18 e 25 de abril, inclusive.

Esse número de casos positivos corresponde a 34,84% do total de 1.897 casos registados no país desde o início da pandemia e a 9,32% dos 7.095 testes realizados nesse período.

Os piores dias foram 22 de abril, quando se registaram 148 casos de infeção, e 25 de abril, quando se registaram 89 casos positivos, respetivamente 12,15 e 12,86% dos testes.

Ainda que a grande fatia dos casos detetados sejam assintomáticos (90,9% dos casos positivos), é de destacar ainda o aumento no número de casos moderados e graves, que são já 20.

De especial relevo é o aumento de casos moderados e graves da doença, com um total de 21 pessoas atualmente no centro de isolamento de Vera Cruz - 10 nos serviços de medicina interna, três de obstetrícia e dois de pediatria -, segundo dados fornecidos à Lusa pelo CIGC.

Entre esses 21 casos há atualmente cinco graves, com necessidade de recurso a ventiladores.

O próprio CIGC nota o crescimento de casos da doença em Díli, referindo que a prevalência passou de 3,5% (264 positivos entre 7.564 testes recolhidos), no período entre 02 e 15 de abril, para mais do dobro, 7,3% (425 positivos entre 5.799 testes recolhidos) no período entre 16 e 22 de abril.

Extrapolando essa prevalência mais recente para a população da cidade, a estimativa do CIGC é de que poderá haver atualmente "cerca de 20 mil pessoas infetadas com o SARS-CoV-2 no município de Díli".

O CIGC refere que os dados de casos positivos identificados podem representar apenas "a ponta do iceberg" do número real de casos positivos.

E atribui parte do aumento às grandes aglomerações que se viveram na cidade depois das cheias de 04 de abril e do polémico protesto da família da segunda pessoa que morreu com covid-19, apoiada por Xanana Gusmão, em frente ao isolamento de Vera Cruz.

O país já registou três mortes de pessoas infetadas com covid-19, todas no mês de abril.

Atualmente, há 1.016 casos ativos da covid-19 em Timor-Leste e um total de 1.897 acumulados desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de 146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

