De acordo com a mesma fonte, registaram-se 66 casos em Díli, 37 em Ermera, 35 em Covalima, sete em Bobonaro, cinco no enclave de Oecusse, dois em Viqueque e um em Baucau.

Com o registo de 25 casos recuperados, o total de ativos subiu para 1.672 e o total acumulado desde o início da pandemia aumentou para 11.870.

De entre os casos detetados, mais de 43% tinha sintomas da doença.

Globalmente as autoridades fizeram 971 testes em todo o país.

Até às 10:00 de hoje já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19 um total de 43,4% da população timorense com mais de 18 anos, com 15,3% já com a vacinação completa.

Em Díli a vacinação completa é já de 46,5%.

