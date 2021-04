Em comunicado o CIGC explicou que se registaram 77 casos em Díli, seis em Baucau e um cada em Ermera, Lautem e Viqueque, tendo 47 pessoas recuperado.

O total de casos ativos é assim de 1162, com um total de 2276 acumulados desde o início da pandemia.

Os casos positivos em Díli correspondem a 5,9% dos 1.294 testes realizados na capital timorense, enquanto os casos positivos detetados nos municípios correspondem a 2,2% dos 411 testes realizados.

Segundo o CIGC, 11 dos casos registados têm sintomas da covid-19, com a incidência de casos a ser de 5,8 por 100 mil habitantes em Timor-Leste e de 18,6 por 100 mil em Díli.

O número de casos de pacientes no centro de isolamento de Vera Cruz caiu para 23, com cinco pessoas em estado grave, incluindo uma pessoa que sofreu traumatismo craniano devido a um acidente de viação e a quem foi igualmente confirmada uma infeção com covid-19.

Timor-Leste está em estado de emergência até ao inicio de junho, com vários municípios sob cerca sanitária e Díli com confinamento obrigatório até pelo menos 13 de maio.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 150 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

