Em comunicado, o CIGC refere que, do total de casos, 25 registaram-se em Díli e os restantes nos municípios -- Viqueque (3), Aileu (2) e Baucau (1).

No mesmo período, houve 50 recuperados, pelo que o total de ativos é de 739 e o de casos acumulados desde o início da pandemia chegou aos 10.205.

A nível nacional, 253.780 pessoas (33,6% da população com mais de 18 anos) já receberam a primeira dose da vacina e 65.707 pessoas (8,7%) já completaram a vacinação.

No Município de Díli, já foi administrada a primeira dose da vacina a cerca de 58% da população com mais de 18 anos e já têm as duas doses 24,8%.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.100.352 mortos em todo o mundo, entre mais de 190,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

