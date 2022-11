Os líderes da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) já chegaram a um acordo de princípio para integrar Timor-Leste na organização regional, foi hoje anunciado, na cimeira anual, na capital do Camboja.

"Timor-Leste congratula-se com a declaração dos líderes da ASEAN sobre a candidatura de Timor-Leste para

adesão" àquela organização, afirma o executivo timorense, num comunicado divulgado hoje.

Na mesma nota, o Governo acrescenta que pede aos Estados-Membros da organização "que concedam a adesão plena a Timor-Leste em 2023, após onze anos de preparação e adoção do roteiro e relatório".

O Governo manifesta-se empenhado em colaborar e trabalhar com o Conselho de Coordenação e Secretariado a ASEAN para que tal aconteça na 42.ª Cimeira da ASEAN.

"Aguardamos trabalhando com a próxima Presidência, da República da Indonésia. Temos o prazer de colaborar e trabalhar com o Conselho de Coordenação da ASEAN e o Secretariado da ASEAN para a preparação do roteiro e para a adesão plena de Timor-Leste", afirma o governo timorense.

O executivo de Timor-Leste agradece também "a assistência contínua e total apoio dos Estados-membros da ASEAN, especialmente ao Reino do Camboja, pelo apoio inabalável", assim como "aos parceiros externos por fornecerem assistência de capacitação".

O país, de 1,3 milhões de habitantes, uma antiga colónia portuguesa anexada por Jacarta em 1975, tornou-se um Estado totalmente independente em 2002, depois de 24 anos de uma sangrenta ocupação indonésia.

