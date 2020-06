"Não é tempo de cantar vitória. Enquanto não houver cura ou vacina, temos que continuar vigilantes", afirmou Taur Matan Ruak.

"Temos que continuar a esperar o melhor, mas a preparar-nos para o pior e não se pode cantar vitória antes do tempo", afirmou.

Taur Matan Ruak falava na cerimónia de transferência para o Ministério da Saúde timorense das competências de coordenação do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC), criado para gerir a resposta à pandemia da covid-19 durante o estado de emergência, que terminou na sexta-feira.

Este encontro "não de festa nem a marcar o fim da doença", mas devolve ao Ministério da Saúde a responsabilidade da resposta à doença, especialmente no que toca aos preparativos do sistema de saúde.

Em relação "à sorte" de Timor-Leste ter registado poucos casos e estar agora livre de doentes infetados, Taur Matan Ruak referiu-se às "opiniões contrárias" sobre se o Governo devia ter estendido, ou não, o estado de emergência durante três meses.

Uma oportunidade para o Governo "preparar recursos e preparar medidas de prevenção e os próprios cidadãos", especialmente a pensar no momento atual, em que começa a haver algum regresso à normalidade, reiterou.

O chefe do Governo agradeceu o trabalho do CIGC, dos profissionais de saúde, dos elementos das forças de defesa e segurança, das estruturas de Estado, mas também da cidadania que "deu um grande contributo, cumprindo as regras" para evitar a transmissão comunitária.

Taur Matan Ruak disse que apesar do CICG e da Sala de Situação serem desmantelados, o Governo estará preparado para as reativar a qualquer momento, caso a situação assim o exija.

"Caso seja necessário, tomaremos as decisões drásticas para responder. Este é um combate coletivo", afirmou, deixando um apelo à cidadania para que continue a cumprir as instruções das autoridades de saúde.

Aos jornalistas, Taur Matan Ruak defendeu a decisão de decretar o estado de emergência durante três meses, notando que medidas idênticas foram tomadas noutros países e que Timor-Leste a voltará a adotar se necessário.

"Em caso de haver necessidade voltaremos ao estado de emergência sem hesitação,: com um único objetivo, que é salvar vidas. Fareemos o que for necessário para estar mais aptos a responder", afirmou.

No caso das fronteiras, Taur Matan Ruak disse que "a vigilância vai continuar", especialmente porque os países vizinhos continuam a ter casos, mas que o Governo quer equilibrar isso com a necessidade de reativar a economia.

"Vamos tentar ver a forma para não fechar totalmente o país porque temos que pensar no desenvolvimento económico, na criação de emprego e na normalização da economia. E temos que ter isso em conta", disse.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 502 mil mortos e infetou mais de 10,20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

