O encarregado de Negócios dos Estados Unidos em Timor-Leste, Tom Daley, referiu o papel futuro da associação (Asosiasaun Turizmu Relijiozu Timor-Leste-ATRTL) na "promoção dos direitos humanos e no respeito pelas diferenças".

"O turismo baseado na fé apresenta uma tremenda oportunidade económica para Timor-Leste, com um número significativo de turistas de países vizinhos ao seu alcance", afirmou ainda Tom Daley.

"A Missão dos EUA em Timor-Leste espera que a associação estimule a criação de emprego para os jovens, traga prosperidade às comunidades de todo o país e ajude Timor-Leste a diversificar a sua economia", concluiu o diplomata.

Além do encarregado de negócios dos Estados Unidos em Timor-Leste, o diretor interino da Missão da USAID, Harold Carey, o arcebispo de Díli, Virgílio do Carmo da Silva, o representante do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi, e altos funcionários do Governo de Timor-Leste marcaram presença na cerimónia de lançamento.

O mercado global de turismo religioso está avaliado em 18 mil milhões de dólares. De acordo com a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas, um número estimado de 330 milhões de turistas visitam todos os anos locais religiosos em todo o mundo.

A ATRTL vai lançar um inquérito nacional sobre atrações turísticas baseadas na fé e hospitalidade e iniciar a formação de jovens guias turísticos. Está em estudo a criação de um festival anual inter-religioso e existem planos para a criação de um jardim da paz.

APL // VM

Lusa/Fim