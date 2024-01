"O Ministério da Justiça, através da direção-geral dos Serviços de Registo e Notariado, irá lançar uma aplicação para o pedido de agendamento 'online' para efeitos de posterior atendimento para a emissão de passaporte a todos os cidadãos", refere, em comunicado, o porta-voz do Governo timorense e ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Agio Pereira.

O objetivo do novo serviço, segundo o comunicado, é "garantir maior eficiência e eficácia" nos serviços de registo e notariado e evitar "aglomerações nos locais de atendimento".

O porta-voz do Governo refere também que na segunda-feira chegou ao país a segunda remessa de cadernetas de passaporte, "num total de 20.660 unidades de todos os quatro tipos de passaportes".

"Está igualmente prevista a chegada de mais 16.000 unidades no próximo dia 19 [sexta-feira] e as restantes remessas deverão chegar nas próximas semanas até perfazer o total de 57.102 cadernetas necessárias para o consumo no ano de 2024", salienta o comunicado.

No comunicado, o porta-voz do Governo informa também que está em curso o processo de aquisição de mais 20.000 unidades "pelo que a concessão de passaportes aos cidadãos retomará a normalidade".

Centenas de timorenses provocaram em novembro o caos no serviço de registos e notariado do Ministério da Justiça em Díli para tentarem fazer o passaporte eletrónico, cuja emissão esteve suspensa por falta de cadernetas devido a dificuldades processuais, que provocaram uma rutura de 'stock'.

O Ministério da Justiça timorense pretende também dar início "de imediato a um novo aprovisionamento para adquirir mais 150.000 unidades de caderneta de passaporte para consumo nos próximos anos", acrescenta o comunicado do porta-voz do Governo.

