"A nossa representação na Guiné-Bissau não está a funcionar por causa da pandemia. Espero que no próximo ano consigamos reativar a nossa representação aqui", disse a chefe da diplomacia timorense.

Adaljiza Albertina Xavier Reis Magnov falava após um encontro com a sua homóloga guineense, Suzi Barbosa, com quem abordou as questões da cooperação bilateral e a mobilidade entre os dois países no âmbito do acordo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

A ministra dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste deslocou-se a Bissau para participar na 14.ª reunião de ordenadores nacionais dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste para discutir o futuro da cooperação com a União Europeia.

A governação económica e financeira, o Estado de direito e a geração de emprego na área da cultura vão ser as três grandes áreas da futura cooperação entre a União Europeia e os PALOP e Timor-Leste.

