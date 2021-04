Em comunicado, o executivo explica que a resolução do Governo foi aprovada com base numa proposta apresentada pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Adaljiza Magno.

O Conselho dos Direitos Humanos tem 47 membros, eleitos pela maioria dos Estados da Assembleia Geral da ONU para um mandato de três anos, enquanto os países restantes mantêm estatuto de observadores, recordou o executivo.

A distribuição de assentos é feita de acordo com uma representação geográfica equitativa (13 do grupo dos países africanos, 13 do grupo dos países asiáticos, sete do grupo dos países do Leste europeu, oito do grupo dos países da América Latina e das Caraíbas, e sete do grupo dos países da Europa Ocidental e outros).

