The Gift, Gregório Duvivier e Teresa Salgueiro no Convento São Francisco em Coimbra

Concertos de The Gift e Teresa Salgueiro, um espetáculo de Henrique Feist de homenagem a Ary dos Santos ou outro do humorista Gregório Duvivier são algumas das propostas do Convento São Francisco, em Coimbra, até ao final do ano.