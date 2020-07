Na quinta-feira, o espaço, frequentado por uma dezena de crianças com mobilidade reduzida, foi encerrado por precaução, após um utente com origem no concelho de Miranda do Douro ter testado positivo para o novo coronavírus.

Hoje, em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara do Mogadouro, Francisco Guimarães, disse que os testes às 22 pessoas, entre utentes, técnicos auxilares e motoristas, deram negativo e que o espaço já foi todo desinfetado.

O autarca, que é também o responsável da Proteção Civil distrital de Bragança, referiu que vai continuar a acompanhar a evolução da situação no seu concelho, onde não há qualquer caso de covid-19, e no Planalto Mirandês.

Este espaço inclusivo é da responsabilidade do município de Mogadouro e funciona numa antiga escola primária.

De acordo com o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde, há 46.221 casos confirmados em Portugal e o número de mortes provocadas pela covid-19 atinge os 1.654.

