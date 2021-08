Autoridades norte-americanas citadas por vários meios de comunicação social dos EUA indicam que se tratou de um atentado suicida e diversas testemunhas falam em vítimas mortais e diversos feridos entre a população afegã, não sendo ainda possível confirmar se soldados norte-americanos também foram atingidos.

O ataque ocorreu junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos, que procuram fugir do seu país antes do final da ponte aérea para a evacuação do Afeganistão.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, já foi informado sobre a explosão, segundo uma fonte da Casa Branca.

Em Moscovo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou ter-se tratado de um atentado suicida que terá provocado a morte de pelo menos duas pessoas e 15 feridos, sem indicar as suas nacionalidades.

E em Ancara, o Ministério da Defesa da Turquia disse terem sido registadas duas explosões nas imediações do aeroporto.

"Duas explosões ocorreram fora do aeroporto de Cabul. As nossas unidades não sofreram perdas nem danos", assinalou o ministério turco na rede social Twitter.

