Terramoto de magnitude 5,9 na escala de Richter atinge Japão sem vítimas nem danos

Um terramoto de magnitude 5,9 na escala Richter atingiu hoje várias áreas no leste e nordeste do Japão, incluindo Fukushima, sem que as autoridades tivessem relatos de danos pessoais ou materiais, noticiou a agência Efe.