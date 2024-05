"A temperatura média do ar em abril de 2024 foi a mais alta em comparação com abril no período entre 1981-2023", disse à agência de notícias AFP Achmad Fachri Radjab, diretor do centro de informações sobre mudanças climáticas da Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica (BMKG, em indonésio).

Ardhasena Sopaheluwakan, diretor-adjunto de climatologia da BMKG, também confirmou as conclusões da agência à AFP.

Nas últimas semanas, um calor extremo atingiu a Ásia, desde a Índia até as Filipinas, causando insolações, mortes e encerramento de escolas.

A Indonésia registou uma temperatura média do ar de 27,7 graus Celsius em abril, a mais elevada para esse mês desde 1981, superando em 0,1 graus a anterior temperatura média mais elevada de abril, registada em 2016, segundo dados da BMKG.

"Quanto às causas, muitos fatores, não só climáticos, mas também ambientais, devem ter influenciado" a média das temperaturas, acrescentou Radjab.

Mais de uma centena de recordes de temperatura caíram no Vietname em abril e recordes de calor também foram quebrados no Bangladesh e em Myanmar.

