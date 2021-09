A decisão traduz-se no cancelamento das representações até 23 de setembro, depois de as primeiras três datas da peça, que devia estreado na passada quarta-feira, também terem sido anuladas, devido ao facto de um dos membros da companhia ter testado positivo para a covid-19.

Assim "a estreia está agora marcada para 24 de setembro, sexta-feira", às 20:00, "e, a partir desta data, há récitas todos os dias até 3 outubro", lê-se na mensagem publicada pelo teatro, no seu 'site' e nas redes sociais, que sustenta a decisão com as diretrizes da Direção-Geral da Saúde.

Os bilhetes já adquiridos para as sessões canceladas podem ser trocados por nova data ou reembolsados, segundo nota do São Luiz, que, para o efeito, pede o contacto com a bilheteira, através do endereço bilheteira@teatrosaoluiz.pt, pelo telefone 213 257 650 ou ainda via ajuda@bol.pt, se a aquisição dos bilhetes foi feita 'online'.

Abolição da família, igualdade de género, filiação e organização social são temas que atravessam a peça "Pais & Filhos", de Pedro Penim, com base no clássico do autor russo Ivan Turgueniev, publicado pela primeira vez em 1862.

Escrita, encenada e também interpretada pelo recém-nomeado diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, que assumirá o cargo em novembro, a peça toma igualmente para referência a obra "Surrogacy now: feminism against family" ("Maternidade por substituição agora: Feminismo contra família", numa tradução livre), publicada em 2019 pela feminista comprometida com a ecologia 'cyborg' e o comunismo 'queer' Sophie Lewis.

Em cena na sala Luís Miguel Cintra, até 03 de outubro, "Pais & Filhos" é uma produção conjunta dos teatros Praga, S. Luiz e Nacional S. João, onde será apresentada no próximo mês de fevereiro.

O espetáculo tem apoio coreográfico de Luiz Antunes, cenário de Joana Sousa e figurinos de Joana Barrios.

O vídeo é de Jorge Jácome, as luzes, de Daniel Worm d'Assumpção e, o som, de Miguel Lucas Mendes.

