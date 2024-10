Os últimos dados oficiais diziam respeito aos anos de 2022 e 2023 e apontavam para taxas de 11% e 10,3%, respetivamente.

No segundo trimestre deste ano, o desemprego afetou de forma similar homens e mulheres, mas foi maior no meio rural (10,5%) que no meio urbano (8,4%).

"O setor terciário continuou sendo o que mais absorve a mão-de-obra", nota o INE, sendo o setor responsável pela maioria (70%) do trabalho das 196.715 pessoas que compõem a população empregada.

Os trabalhos mais comuns estão na área de comércio, reparações de automóveis e motociclos, seguindo-se o ramo da construção e o setor de alojamento e restauração.

"O sector empresarial privado continuou a ser o maior empregador em Cabo Verde, absorvendo 47,2% dos empregados de 15 anos ou mais, seguido de [trabalho por] conta própria, com 20%, e Administração Pública, que absorveu 17,6%", acrescentou.

É considerado empregado quem tenha 15 anos ou mais e tenha exercido uma atividade económica de pelo menos uma hora na semana de referência, mediante o pagamento de uma remuneração ou com vista a um benefício ou ganho familiar, em dinheiro, em bens ou em géneros.

Ainda segundo o INE, um total de 94.183 empregados trabalhavam na informalidade, representando um peso relativo de 47,9% da população empregada

O setor informal inclui trabalhadores familiares sem remuneração, inclui empregados por conta de outrem que não beneficiam de previdência social, férias anuais ou dias de descanso por motivos de doença pagos, e incui ainda empregadores e trabalhadores por conta própria no mesmo regime.

Por faixas etárias da população ativa, o desemprego é maior entre os 15 e 24 anos, com 22,1%, situando-se em 11,9% entre 25 e 34 anos, 4,6% entre 35 e 64 anos e 7,5% para maiores de 65.

A população ativa de Cabo Verde está estimada em cerca de 216.000 pessoas, ou seja, quase 60% da população total do arquipélago -- sendo que nas ilhas em que se concentra o turismo, Sal e Boa Vista, essa percentagem aproxima-se dos 80%.

Os dados fazem parte do módulo de estatísticas do mercado de trabalho, incluídas no Inquérito Multiobjetivo Contínuo do INE.

