Entre janeiro e março, a taxa de desemprego foi estimada em 30,5%, valor inferior em 0,1 ponto percentual em relação ao do trimestre anterior (30,6%) e inferior a 1,5 pontos percentuais relativamente ao trimestre homólogo (32,0%).

No primeiro trimestre de 2021, a população desempregada, estimada em 4 744 020 pessoas com 15 ou mais anos, diminuiu em 0,1% (3 602 pessoas) em relação ao trimestre anterior.

No entanto, verificou-se um aumento de 8 563 desempregados em termos homólogos, representando um acréscimo de 0,2%.

A população empregada com 15 ou mais anos foi estimada em 10 821 205, ou seja, aumentou 0,7% relativamente ao trimestre anterior (mais 71 717 pessoas) e 7,3% em relação ao trimestre homólogo de 2020.

A taxa de emprego situou-se em 62,6%, menos 0,3% em relação ao trimestre anterior (62,8%) e aumento de 3,3% relativamente ao trimestre homólogo (60,7%).

O relatório do INE destaca que a situação de calamidade pública devido à covid-19 resultou no abrandamento temporário de produção de bens e serviços, em particular os não essenciais, bem como restrições à livre circulação de pessoas, em particular no caso de Luanda que se encontra h+a mais de um ano sob cerca sanitária.

No primeiro trimestre de 2021, o grosso das províncias (18) trabalhavam com 75% da força de trabalho.

Os indicadores sobre o mercado de trabalho revelam outras evidências do impacto da pandemia COVID-19. "Na atual situação, pessoas nos trimestres anteriores classificadas como desempregadas e pessoas que efetivamente perderam os seus empregos devido à pandemia COVID-19 podem, neste trimestre, ser classificadas como inativas. A não disponibilidade para começar a trabalhar, por motivos relacionados com a pandemia, pode levar ao acréscimo da população inativa", justifica o INE.

A população economicamente ativa com 15 ou mais anos, aumentou em 5,0% relativamente ao trimestre homólogo, o que corresponde a um aumento de 745 778 pessoas.

A taxa de atividade aumentou 1,0 ponto percentual em comparação com o primeiro trimestre de 2020, correspondendo a uma variação relativa de 1,1%.

Em Angola, a grande maioria das pessoas empregadas (80,2%) tem emprego informal, num total de 8 680 137 pessoas.

