Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), depois de sete meses seguidos a rondar 1,7%, o indicador caiu 0,1 pontos percentuais em relação ao período anterior, entre outubro e dezembro.

O valor de 1,6% é o mais baixo desde que a DSEC começou a recolher dados sobre o desemprego em Macau, em 1992, ainda antes da transição de administração do território, de Portugal para a China.

Num comunicado, a DSEC explicou que a redução da taxa se deve "principalmente ao Ano Novo Chinês ter originado a redução do número de indivíduos à procura de emprego, a qual levou à diminuição do número de desempregados".

O Ano Novo Lunar é uma época alta para o turismo em Macau, devido ao período de feriados na China continental. A chamada 'semana dourada', que varia consoante o calendário lunar, decorreu este ano entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro.

O setor dos casinos contratou mais 900 pessoas entre novembro e janeiro, atingindo uma mão-de-obra de 72.500, enquanto o comércio por grosso e retalho também contratou mais 200 pessoas.

Macau recebeu em janeiro quase 3,65 milhões de visitantes, mais 27,4% do que no mesmo mês de 2024 e o segundo valor mais elevado de sempre, enquanto as receitas do jogo caíram 5,6% em termos anuais.

Nos últimos três meses a taxa de desemprego caiu para um mínimo histórico, apesar da mão-de-obra vinda do exterior, incluindo da China continental, ter aumentado em quase 5.900 durante o ano de 2024.

Segundo dados do Corpo de Polícia de Segurança Pública, divulgados pela Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais em 05 de fevereiro, Macau empregava no final de dezembro mais de 182.500 trabalhadores migrantes.

Um número ainda assim longe do pico máximo de 196.538, atingido no final de 2019, antes do início da pandemia de covid--19.

Aliás, a taxa de desemprego entre os habitantes com estatuto de residente caiu ainda mais, 0,2 pontos percentuais em relação ao período anterior, entre outubro e dezembro, para 2,1%, valor que é também um mínimo histórico.

Entre novembro e janeiro, o número de residentes desempregados encolheu em cerca de 500, para 6.200, o valor mais baixo desde há 27 anos.

Desde 1998, no entanto, a população de Macau aumentou 61,5%, para 686.600 no final de setembro, de acordo com mais recente estimativa da DSEC.

