"Estamos bem cobertos para todas as áreas, podem votar no Livre à vontade, porque mesmo aumentando bastante o grupo parlamentar, essa capacidade técnica está absolutamente garantida", considerou Rui Tavares, que falava aos jornalistas no Palácio da Justiça, em Lisboa.

O dirigente, que encabeça a lista do partido por Lisboa, entregou hoje as listas do partido às eleições legislativas antecipadas de maio, acompanhado pela 'número dois' pela capital e também porta-voz, Isabel Mendes Lopes, e vários candidatos do partido.

Tavares salientou que as listas do Livre são compostas por "gente de origens muito diversas, com percursos profissionais" variados, habilitados para temas que vão desde "o ensino superior às questões do ambiente, às questões económico-financeiras".

"E se [os eleitores] votarem tanto no Livre que isso possibilite a emergência de um governo do progresso e da ecologia, também estamos preparados com quadros no partido e com gente à qual podemos chegar mesmo fora do partido, na sociedade civil, para ser capazes de dizer «sim» a responsabilidades executivas", assegurou.

Interrogado sobre os debates televisivos, que arrancam hoje, e a decisão da coligação PSD/CDS-PP de se fazer representar pelo presidente centrista, Nuno Melo, no frente-a-frente com o Livre, Rui Tavares insistiu que "a bola está no campo da AD até à última hora", para que o primeiro-ministro e presidente social-democrata, Luís Montenegro, esteja presente.

Caso a coligação leve a debate Nuno Melo, Tavares disse apenas que o partido "terá certamente soluções", sem especificar para já quais.

Nas eleições legislativas do ano passado o Livre obteve 3,16 % dos votos, correspondente a 204.676 boletins, e elegeu pela primeira vez na sua história um grupo parlamentar composto por quatro deputados: dois por Lisboa (Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes), um pelo Porto (Jorge Pinto) e um por Setúbal (Paulo Muacho).

De acordo com o mapa-calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE, as candidaturas às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio devem ser apresentadas até ao 41.º dia anterior à data das eleições, ou seja, hoje, ao juiz presidente do tribunal da comarca com sede na capital do círculo eleitoral.

