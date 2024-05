O evento realiza-se entre 06 e 10 de junho, promovida pela Câmara de Arraiolos, e o programa integra um conjunto de atividades como espetáculos musicais, animação de rua, recriação histórica, exposições, mostra e venda de produtos regionais e de artesanato, e gastronomia.

A mostra de tapetes de Arraiolos no centro histórico da vila alentejana, com vários exemplares desta tapeçaria local estendidos nas ruas e praças e pendurados nas portas, janelas e varandas, constitui o principal destaque do certame, que vai ser inaugurado na quinta-feira, às 18:00.

Procurando promover e valorizar o tapete de Arraiolos, a iniciativa visa também divulgar o concelho e contribuir para a "dinamização da economia local" e o "desenvolvimento económico e social do concelho", indicou a autarquia.

A câmara pretende ainda divulgar a história e o património de Arraiolos e promover a gastronomia local com a iniciativa "Semanas das Migas", que vai decorrer nos restaurantes do concelho, entre sábado e 16 de junho.

No âmbito da iniciativa de promoção do tapete de Arraiolos, decorre no dia 07 de junho, a partir das 09:30, no cineteatro local, o encontro intitulado "A História e o Património Local: Alicerces do desenvolvimento cultural, social e económico do Alentejo".

O cartaz de espetáculos do evento inclui atuações do grupo Zanguizarra (dia 06 de junho), Carolina de Deus (07), Pedro Abrunhosa (08), Rita Rocha (09) e Sara Correia (10), todos às 22:00, na Praça do Município.

Do tapete de Arraiolos, bordado a lã sobre tela, conhecem-se referências já desde os finais do século XVI (1598), com origem na vila alentejana com o mesmo nome, povoada no princípio desse século por mouros e judeus, expulsos da Mouraria de Lisboa por D. Manuel I.

Segundo investigações históricas, as famílias ali fixadas encontraram abundantes rebanhos de boa lã e diversidade de plantas indispensáveis ao tingimento e fabrico das telas onde são manufaturados os tapetes, empregando a técnica do ponto cruzado oblíquo, denominada "Bordado de Arraiolos".

Na vila alentejana, pode ser visitado o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos, onde, segundo o município, se apresenta "a história, as influências, as técnicas, os materiais e a evolução decorativa do Tapete de Arraiolos", que é "uma das mais antigas e valiosas expressões das artes decorativas portuguesas".

A Câmara de Arraiolos, que aguarda há vários anos pela certificação dos tradicionais tapetes, pretende candidatar o tapete de Arraiolos a Património Cultural Imaterial da Humanidade, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

