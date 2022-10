Em comunicado, aquela força policial informou que, na terça-feira ao início da noite, três suspeitos num automóvel dirigiram-se à zona de Achada Mato, onde um deles desceu da viatura e efetuou vários disparos contra um homem, de cerca de 36 anos, que se encontrava nas imediações, com uma criança de dois anos ao colo.

"Na sequência desse atentado, que atingiu o adulto e a criança, um efetivo da PN que se encontrava nas imediações, reagiu, tendo efetuado um disparo na tentativa de deter o atirador que respondeu com disparos contra a Polícia, pondo-se em fuga", prosseguiu a mesma nota.

E na sequência, a PN adiantou que um efetivo da Polícia Judiciária (PJ) que igualmente se encontrava no local reagiu, tende este efetuado disparos contra o grupo criminoso.

Ainda assim, revelou que os suspeitos conseguiram pôr-se em fuga no automóvel, em direção à zona de Achada Santo António (Fundo Cobom), tendo ali abandonado a viatura, deixando no interior um dos comparsas ferido, supostamente na sequência de disparo efetuado pelos agentes de autoridade, vindo a falecer.

No seguimento das diligências, a PN informou que conseguiu, com o apoio do circuito de videovigilância na capital do país, identificar os indivíduos envolvidos no atentado, deteve dois em flagrante delito e apreendeu a arma de fogo supostamente utilizada no crime.

E referiu que está a decorrer diligências visando a captura de um terceiro suspeito, também já identificado.

"As vítimas do atentado encontram-se hospitalizadas, não sendo ainda totalmente esclarecidos os motivos do cometimento do crime", prosseguiu a PN, dando conta que prosseguem as investigações ao caso, em articulação com a PJ.

RIPE // PJA

Lusa/Fim