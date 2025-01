O suspeito, que se entregou às autoridades duas horas depois do crime, foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.

Segundo indicou na quinta-feira a Polícia Judiciária, o homem, marido da vítima, tê-la-á agredido com recurso a uma tesoura e um dos filhos menores, com 14 anos, terá tentado impedir a agressão.

"A PJ foi informada dos factos pela Polícia de Segurança Pública (PSP), por volta da 00:30, tendo, de imediato, se deslocado ao local para realização da inspeção judiciária", indicou a PJ.

Na quinta-feira, a PSP de Setúbal revelou que foi chamada ao local pelas 00:05 e que no seu sistema existia já um registo de violência doméstica entre o casal.

Quando as autoridades chegaram ao local do crime encontraram a mulher, de 46 anos, já sem sinais vitais, e dois menores, de 6 e 14 anos, que presenciaram a situação e "receberam de imediato apoio psicológico pela unidade de intervenção psicológica de emergência da VMER, ficando à guarda de uma tia".

No local do crime, junto ao corpo da vítima, encontrava-se uma faca de cozinha com vestígios de sangue.

