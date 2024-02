Na primeira semifinal, a lenda do surf mundial Rob Machado ficou no primeiro posto (8,85 pontos nas duas melhores ondas num total de 20 possíveis), e o compatriota Dylan Graves agarrou o segundo lugar (8,25), com o brasileiro Bruno Santos (antigo vencedor da prova) a marcar 5,55 e o jovem luso Salvador Vala (16 anos) a fazer 2,85.

Já na segunda bateria das 'meias', Balaram Stack foi o vencedor (10,90), com Tiago Stock, local de Carcavelos, a garantir a passagem à final nos instantes finais (6,20), ultrapassando o brasileiro Lucas Chianca (5,50) - que venceu recentemente a prova da Liga Mundial de Surf (WSL) nas ondas gigantes da Nazaré - e o australiano Nathan Edge (4,50).

Pelo caminho já tinham ficado alguns dos 'cabeças de cartaz' desta 10.ª edição do Capítulo Perfeito, como os lusos Tiago Pires e Nicolau von Rupp, ambos campeões de edições passadas da competição dedicada aos tubos, a manobra 'rainha' do surf.

Também os antigos vencedores Anthony Walsh (Austrália), Aritz Aranburu (Espanha) e Willam Aliotti (França) foram eliminados, tal como Francisca Veselko, campeã mundial júnior em 2023, a única mulher em competição.

O público encheu o areal da Praia de Carcavelos, em Cascais, para assistir à competição num soalheiro domingo de inverno.

