O Usagi está a cerca de 165 quilómetros a leste da província de Cagayan, no norte do país, com ventos sustentados de até 185 quilómetros por hora e rajadas de até 230 quilómetros por hora, informou a PAGASA no último boletim.

A agência prevê que o supertufão atinja esta tarde o norte das Filipinas, tendo o Conselho de Redução e Gestão de Desastres de Cagayan ordenado já a evacuação forçada das áreas em risco de inundações e avalanches.

A província, tal como outras no norte do país, foi afetada pela passagem de quatro tempestades tropicais em menos de um mês.

Em 23 de outubro, 139 pessoas morreram na sequência da passagem do tufão Trami pela província de Isabela.

Poucos dias depois, a passagem do supertufão Kong-Rey pelas Filipinas fez com que as autoridades elevassem o número de mortos de ambos as tempestades para 162.

O tufão Yinxing afetou mais de 40 mil pessoas no norte do país em 07 de novembro, enquanto Toraji atingiu a costa na segunda-feira na província de Aurora (norte), causando danos materiais e obrigando as autoridades a retirar cerca de 32 mil pessoas das suas casas.

O secretário do Interior das Filipinas, Jonvic Remulla, disse, em conferência de imprensa na terça-feira, que as autoridades estão a manter uma abordagem proativa e colocaram as equipas de resgate locais e os municípios em alerta.

A passagem dos tufões Yinxing e Toraji não causaram vítimas mortais, algo que Jonvic Remulla atribuiu às "lições aprendidas" com o Trami.

Depois de chegar às Filipinas, a agência meteorológica previu que o Usagi continue a movimentar-se na direção noroeste, passando assim por Taiwan e pelo arquipélago japonês de Ryukyu.

Também hoje, a Agência Meteorológica Central (CWA) de Taiwan emitiu um aviso marítimo devido ao avanço do Usagi, o terceiro tufão a ameaçar a ilha no último mês e meio.

Numa conferência de imprensa matinal, o meteorologista da CWA, Wu Wan-hua, disse que a trajetória do Usagi mostra uma viragem para norte "mais perto da costa de Taiwan em comparação com a previsão de ontem [quarta-feira]".

Entretanto, a PAGASA alertou num outro boletim sobre a aproximação de uma nova tempestade tropical, Man-Yi, que poderá atingir o arquipélago nos próximos dias.

As Filipinas são afetadas por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais por ano, especialmente na estação das chuvas, que geralmente começa em junho e termina em novembro ou dezembro.

