Subida de rios isola 1.200 famílias de posto administrativo do sul de Moçambique

Um total de 1.200 famílias do posto administrativo de Pafuri estão isoladas do resto do distrito de Chicualacuala, no norte da província de Gaza, devido à subida de caudais dos rios locais na sequência da chuva que cai nos países vizinhos.